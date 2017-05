Pub

Saúl marcou o único golo do encontro frente ao Eibar

O Atlético Madrid venceu este sábado o Eibar, por 1-0, e ficou a apenas um ponto de garantir o terceiro lugar do campeonato espanhol e o acesso direto à Liga dos Campeões, na 36.ª jornada.

No penúltimo jogo da vida do "velhinho" Vicente Calderón, Saúl Niguez marcou o único golo da partida, aos 69 minutos, num jogo em que Tiago foi lançado nos colchoneros, aos 80'. O uruguaio Godín foi expulso já nos descontos (90+2').

Do lado do Eibar, que ficou matematicamente afastado da luta pelas competições europeias, Bebé não saiu do banco de suplentes.

O Atlético Madrid passou a somar 74 pontos, mais cinco que o Sevilha, quarto classificado, que empatou na sexta-feira com a Real Sociedad (1-1).

No primeiro jogo do dia, o Sporting Gijon, antepenúltimo posicionado, recebeu e venceu o Las Palmas, por 1-0, e ficou provisoriamente a três pontos da salvação. Carmona marcou único tento do jogo, aos 67 minutos, e o português Helder Lopes foi lançado na formação forasteira aos 30'.