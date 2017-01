Pub

Médio de 35 anos tinha tudo certo para rumar aquele país asiático

Tiago, antigo internacional português, tem uma tentadora proposta chinesa em mãos, mas o Atlético de Madrid negou a vontade do médio de 35 anos rumar à China.

O jogador renovou no início da temporada com os colchoneros, mas os milhões vindos da China seduziram o ex-jogador de Benfica, Juventus e Chelsea, entre outros. Contudo, pelo facto da FIFA ter castigado o Atlético de Madrid com uma proibição de inscrever novos jogadores neste mercado de inverno fez com que Diego Simeone, treinador dos colchoneros, não aceitasse a saída do português.

De acordo com a imprensa espanhola, esta decisão não caiu bem junto de Tiago, que contestou a mesma o que levou a um alegado mal estar entre as partes.