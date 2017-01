Pub

O Atlético de Madrid subiu hoje provisoriamente ao quarto lugar da Liga espanhola de futebol, ao vencer hoje o Eibar por 2-0, em jogo da 17.ª jornada.

O Atlético não teve dificuldades para derrotar o Eibar, impondo-se com golos de Saul Niguez (54 minutos) e Antoine Griezmann (74).

Com o 'rojiblanco' Tiago lesionado, coube a Bebé a representação portuguesa no encontro disputado no estádio Municipal de Ipurúa (Eibar), com o avançado a saltar do banco aos 68 minutos, sem qualquer influência no rumo do jogo.

O Atlético de Madrid é agora quarto, com 31 pontos, podendo ser ultrapassado já hoje pela Real Sociedad, que recebe o Sevilha.

Já o Eibar é oitavo, com 23 pontos, menos 17 do que o líder Real Madrid.