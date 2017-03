Atletas portugueses nomeados para melhores do mundo

Pub

Lenine Cunha, Pedro Isidro, Inês Fernandes e Graça Fernandes são candidatos aos prémios da INAS, para atletas com deficiência intelectual

Os portugueses Lenine Cunha, Pedro Isidro, Inês Fernandes e Graça Fernandes figuram entre os nomeados para os prémios de melhores atletas mundiais da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS).

Na lista esta terça-feira divulgada, figuram no setor masculino o marchador olímpico Pedro Isidro e Lenine Cunha, o saltador medalhado nos Jogos Paralímpicos Londres2012, que já em 2015 esteve entre os nomeados.

No setor feminino, entre as cinco candidatas ao prémio estão a lançadora do peso Inês Fernandes e a atleta Graça Fernandes, que, tal como Lenine Cunha, marcaram presença nos Jogos Paralímpicos Rio2016.

Há dois anos, foram nomeados apenas dois atletas masculinos, tendo Lenine Cunha sido superado pelo nadador Wai Lok Tang, de Hong Kong.

Os vencedores dos prémios, que serão atribuídos pela segunda vez, serão anunciados a 22 de abril, em Brisbane, na Austrália.