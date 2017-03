Atleta paralímpico vence maratona de Barcelona

Pub

O queniano Jonah Kipkemoi atleta paralímpico venceu a maratona de Barcelona com o tempo de 2:08.57 horas

O queniano Jonah Kipkemoi e a etíope Hellen Bekele, que bateu o recorde da prova, venceram este domingo a maratona de Barcelona, prova que celebrou os 25 anos da realização dos Jogos Olímpicos de 1992 naquela cidade.

Atleta paralímpico no Rio2016, Kipkemoi, que tem uma malformação no braço direito, estreou-se hoje numa maratona, triunfando em Barcelona com um tempo de 2:08.57 horas, numa prova em que estava como 'lebre'.

Na prova feminina, Hellen Bekele bateu o recorde da prova, com uma marca de 2:25.04 horas, tirando mais de quatro minutos ao seu anterior recorde pessoal (2:29.21).

A 39.ª edição da maratona de Barcelona acabou por ser especial, por ter sido celebrado o 25º aniversário dos Jogos Olímpicos de 1992, com os seis medalhados na prova a estarem presentes na partida.

Em 1992, o coreano Hwang Young-cho e a russa Valentina Yegorova sagraram-se campeões olímpicos da maratona, à frente do japonês Koichi Moroshita e do alemão Stephan Freigang e da japonesa Yuko Arimori e da neozelandesa Lorraine Moller, respetivamente.