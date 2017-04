Pub

O jogo entre duas equipas brasileiras foi interrompido por um enxame de abelhas, que levou com que os jogadores tivessem de fugir e deitar-se no relvado

No Brasil, o jogo entre o Itararé e Elosport foi interrompido por um insólito ataque de abelhas, que invadiu o campo, com os jogadores a deitarem-se no relvado para não serem atacados.

O jogo foi retomado mais tarde e o Itararé saiu vencedor (2-1).

Confira em baixo o vídeo do ataque: