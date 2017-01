Pub

Médio brasileiro diz que se sentiu muito desejado no Minho, deixando nas entrelinhas que não teve a mesma empatia por parte do clube azul e branco

O médio Assis, 26 anos, é o terceiro jogador a trocar Chaves pelo Sp. Braga neste mês de janeiro depois de Battaglia e Paulinho. No entanto, das três operações esta foi a mais delicada porque o FC Porto esteve bastante interessado no brasileiro, mas este preferiu seguir os dois colegas e ainda o treinador Jorge Simão.

"Escolhi o Sp. Braga porque é um grande clube, um clube que tem um grande projeto. As pessoas do Braga fizeram muita força para me contratar, confiaram no meu trabalho, espero poder retribuir dentro de campo, dar o meu melhor para alcançarmos os nossos objetivos. Senti-me desejado, sem dúvida, e ao entrar aqui e perceber o tamanho deste clube não pude dizer que não. O que quero é dar tudo de mim e poder ajudar", afirmou o médio que se vinculou ao atual terceiro classificado do campeonato até 2021 em declarações ao site oficial do Braga sem nunca mencionar o nome do FC Porto .

Em seguida, Assis revelou o que lhe foi dito sobre o Sp. Braga pelos seus colegas com quem privou em Chaves. "Quem veio primeiro do que eu contou-me sobre a grandeza deste clube, a paixão dos adeptos. Abracei o projeto que o presidente tem, assim como o treinador Jorge Simão, e aqui estou eu, para ser mais um e ajudar. Sempre tive o sonho de poder jogar num grande clube e graças a Deus isso concretizou-se", disse antes de se definir. "Para mim não há bolas perdidas, sabem que eu deixo tudo em campo. O Sp. Braga viu isso em mim, perguntou-me se eu queria estar aqui e eu nem pensei duas vezes. A minha vontade era estar aqui, a disputar títulos, é por isso que estou aqui", rematou.