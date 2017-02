Pub

Inter de Milão, com João Mário, também venceu na 24.ª jornada da Liga italiana

A Roma manteve-se hoje na perseguição à Juventus, líder da liga italiana de futebol, ao vencer por 2-0 no terreno do Crotone, penúltimo da tabela, em jogo da 24.ª jornada da prova.

Os golos da formação romana, que segue provisoriamente a quatro pontos da Juventus, que ainda hoje defronta o Cagliari, foram apontados por Nainggolan, aos 40 minutos, e por Dzeko, que aos 70 minutos se 'redimiu' da grande penalidade falhada aos 17 minutos.

Com o internacional português João Mário a titular, o Inter Milão venceu o Empoli por 2-0, com tentos de Eder, aos 14, e Candreva, aos 54, e segue na quarta posição, com os mesmos pontos (45) que a Atalanta, que se impôs ao Palermo por 3-1.

A formação de Bergamo adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Andrea Conti, tendo ampliado a vantagem pouco depois, aos 26, com um golo de Alejandro Gomez.

A formação da casa ainda reduziu a desvantagem aos 41, por intermédio de Chochev, mas aos 79 Cristante, antigo jogador do Benfica, acabou por apontar o terceiro golo do Atalanta.

O Torino conseguiu o resultado mais dilatado da tarde, ao vencer em casa o Pescara, 'lanterna vermelha', por 5-3.

A pouco menos de meia hora do final do encontro, a equipa de Turim vencia 5-0, graças aos golos apontados por Falque, aos dois minutos, Ajeti, aos nove, e Belotti, (15 e 61) e Ljacic (53).

Um golo de Ajeti na própria baliza, aos 73 minutos, e um 'bis' de Benali, que marcou aos 75 e 83, acabaram por estabelecer o resultado final.

O Sassuolo perdeu em casa por 3-1 com o Chievo, num encontro no qual jogou reduzido a 10 desde os quatro minutos, depois da expulsão de Letschert, na sequência de uma grande penalidade que Roberto Inglese acabou por falhar.

Mesmo em inferioridade numérica, foi o Sassuolo que inaugurou o marcador, aos 24 minutos, com um golo de Matri.

Depois da grande penalidade falhada, Inglese aabou por se tornar na figura do jogo ao apontar os três golos do Chievo, aos 39, 56 e 67 minutos.

Ainda hoje, a líder e penta-campeã Juventus, próxima adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, visita o Cagliari e a Sampdoria recebe o Chievo.

A jornada ficará completa na segunda-feira, com a visita do AC Milan à Lazio.