Encarnados e vimaranenses defrontaram-se no encontro que deu o tetra à equipa da Luz

O Benfica chegou ao grande objetivo da época: o inédito tetracampeonato. Depois da vitória, em casa, por 5-0, frente ao V. Guimarães, que garantiu o título, o DN mostra-lhe as melhores jogadas.

Que falhanço. Aos 9', bom passe de Salvio a servir Nélson Semedo na direita, que cruza para o segundo poste, onde surge Raúl Jiménez sem marcação, mas opta por rematar com o seu pé mais forte, o direito, e sai muito ao lado.



Aos 28', o Benfica cria perigo. Nélson Semedo remata forte de pé esquerdo, de fora da área, com a bola a sair ligeiramente ao lado.



Aos 33', bom passe de Raúl Jiménez a servir Jonas na área, mas o brasileiro desperdiça uma excelente oportunidade e permite uma boa defesa a Douglas.



Um minutos depois, novo falhanço de Jonas. Excelente o passe a rasgar de Pizzi, a isolar o avançado brasileiro, que tenta driblar Douglas, mas a finta sai mal e o guarda-redes estava atento e consegue segurar.



Aos 55', saída em falso de Douglas, permite a Raúl Jiménez a oportunidade de bisar, mas o mexicano demora um pouco e o remate sai fraco para as mãos do guarda-redes.



Aos 56', Responde o V. Guimarães tenta responder. Desta feita foi Douglas, com um passe em profundidade, a desmarcar Marega na direita do ataque, que remata forte na área, mas um pouco ao lado.



Aos 58', o Benfica cria perigo. Salvio cruza rasteiro e atrasado na direita, Jonas deixa a bola passar para Pizzi, que remata à entrada da área, para fora.



Bola no poste aos 71'. Jonas cruza largo na esquerda para o segundo poste, onde surge Raúl Jiménez a rematar de primeira, com a bola a bater no ferro.



Aos 73', excelente a combinação entre Salvio e Jonas, a culminar com um remate do extremo argentino na direita da área, para fora.



Aos 78', o Vitória cria bastante perigo. Canto na direita para o segundo poste, Marega remata forte de primeira, um pouco por cima da barra.



Aos 81', Salvio cruza rasteiro e atrasado na direita, Raúl Jiménez deixa a bola passar, e Jonas remata colocado para uma grande defesa de Douglas.



Aos 82', Pizzi remata fortíssimo de primeira, à entrada da área, a obrigar Douglas a uma defesa apertada.



Aos 85', boa arrancada de Carrillo na ala esquerda, cruza para o segundo poste, onde surge Salvio a rematar de primeira na área, em esforço e ao lado.