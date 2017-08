Pub

Esteve preso e já mostrou o seu lado racista. Guardião Carlos Fernandes recorda episódio que viveu com este homem polémico

Dizer que George "Gigi" Becali, dono do Steaua desde 2003, é alguém sui generis é de menos para a personalidade deste homem muito controverso. Nascido numa família de pastores, possui uma das maiores fortunas no seu país, tendo juntado dinheiro no setor imobiliário, depois de negociar terras com o Exército romeno em 1998. Na troca de terras, recebeu um terreno no Norte de Bucareste, tendo depois vendido o mesmo a empresas que construíram bairros residenciais. Os seus negócios escuros já o levaram à prisão durante três anos, com acusações de desvio de dinheiro, rapto e participação em apostas desportivas ilegais.

Carlos Fernandes, guarda-redes que representou o Steaua em 2006 e 2007, sofreu na pele o temperamento irascível de Becali, que anunciou publicamente que ofereceria cem mil euros ao clube que contratasse o angolano. Em 2009 fez o mesmo ao português Tiago Gomes, após uma derrota com o Brasov.

Contactado pelo DN, Carlos Fernandes recua no tempo e conta--nos o que aconteceu. "Isso foi depois de um jogo com o Real Madrid, em que perdemos 4-1, mas não tive culpa nos golos. Soube das palavras dele ainda na zona mista do Santiago Bernabéu... O que se passava é que eu tinha propostas do Sevilha e do Betis e como eu queria sair mas ele não deixava, saiu-se com essa!", revela.

Carlos Fernandes chegou a casa e mal confirmou na televisão que as declarações de Becali a seu respeito eram mesmo verdadeiras, apanhou o primeiro avião e voltou a Portugal. "Nunca falava com os jogadores e só o víamos na televisão, com notícias em que era acusado de tentar comprar jogadores de equipas que iríamos defrontar", acrescenta.

O atual guardião do Vilafranquense descreve o dono do FCSB "como um típico novo-rico, que andava a pastar ovelhas no monte, mas de repente ganhou uma grande fortuna e não tem respeito por nada nem ninguém. Até ao capitão de equipa, que era afilhado dele, fez o mesmo que a mim!", acusa.

Ao contrário do guarda-redes, Filipe Teixeira até tem boa impressão deste homem polémico. "Falámos quando cheguei ao clube e pareceu-me uma pessoa normal. Foi uma curta conversa, que correu bem... Claro que é uma pessoa espontânea, mas acho que tem bom coração", sublinha.

O Steaua era o clube do Exército romeno desde a sua fundação, em 1947, mas em 2003, com a privatização, o Exército perdeu o controlo para Gigi Becali, que depois quis registar a marca como sua propriedade. E de facto conseguiu-o, mas em 2013 o Supremo Tribunal de Justiça devolveu a propriedade ao Ministério da Defesa romeno. O Steaua passou a ser designado por FCSB, ou seja, algo como Futebol Clube Steaua Bucareste.

Becali chegou a ser deputado no Parlamento europeu e no seu país. Entre 2004 e 2012, foi o principal responsável do Partido da Nova Geração, de orientação democrata cristã, mas que depois se tornou um partido ultranacionalista. De resto, foram várias as suas tiradas racistas. Em 2008, depois de contratar o extremo português Semedo ao Cluj, saiu-se com estas palavras: "Não gosto de pretos, mas não posso fazer nada, pois ele é um jogador bom demais para o deixarmos com os húngaros." Na altura, acusava o Cluj de ser financiado pela maçonaria húngara.

Homofóbico, proibiu canções dos Queen no estádio do Steaua, devido à assumida homossexualidade do vocalista Freddie Mercury. E deixou de contratar um jogador búlgaro quando tudo estava praticamente acordado quando ouviu rumores de que era gay. "Adoro gays, mas não os podemos ter nas equipas de futebol, pois os jogadores estão nus no balneário. Basta haver um homossexual no plantel para deixarmos de ganhar", justificou. As mulheres também não escapam, dizendo que "perdem completamente o valor depois de darem à luz". A respeito da cantora Lady Gaga, afirmou isto: "Ela é Satanás! Quando a vejo na TV, cuspo no ecrã e mudo logo de canal."

Os treinadores entram e saem do clube a uma velocidade estonteante e a justificação é dada pelo próprio dono: "Quem manda aqui sou eu, isto não é uma democracia!" Em 2010, Ilie Dumitrescu, por exemplo, demorou apenas um mês no banco, tendo sido afastado por ser "muito muçulmano".

Apesar de todas estas situações, Gigi Becali é adorado por uma imensidão de fãs e quando esteve preso a página do Facebook Libertem Gigi teve mais de 73 mil seguidores.