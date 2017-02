Pub

A equipa feminina do Sporting de Braga ainda não sofreu derrotas esta época e vai tentar manter esta tarde o registo no jogo em Alvalade. O projeto nasceu só este ano, e além de jogadoras estrangeiras, conta com a veterana Edite Fernandes, ex-capitã da seleção nacional

Apesar da liderança do campeonato nacional feminino, em igualdade pontual com o Sporting, mora no Minho uma equipa que não gosta de andar de saltos altos e que tem feito da humildade e coesão do grupo os maiores argumentos para o seu sucesso.

Esta é a ideia que o plantel do Sporting de Braga transmite, não revelando deslumbramento pelo primeiro lugar e preferindo insistir na importância da regularidade, mesmo em vésperas daquele que, provavelmente, será o jogo mais importante do campeonato e que pode ser decisivo nas contas do título.

"Não sentimos que esta partida com o Sporting seja tão especial. É mais um jogo como os outros, e é dessa forma que o encaramos, porque depois desta jornada ainda faltarão mais oito desafios onde tudo pode acontecer", começou por dizer João Marques ao DN, o treinador da equipa feminina do Braga.

O técnico rejeita a ideia de que esta postura sirva para retirar pressão da equipa, defendendo que "o facto de este ser o campeonato feminino mais competitivo de sempre em Portugal confere uma incerteza até ao final".

Estratégia, ou não, as "Guerreiras do Minho" têm-se dado bem com a postura de contenção nas palavras, provando no relvado que são uma das melhores equipas. "Não podemos fugir a isso, até porque a tabela assim o prova. Mas estas jogadoras têm trabalhado muito para serem felizes. São dedicadas, unidas, esforçadas e, sobretudo, humildes", partilhou, orgulhoso, o treinador.

Apesar de o clube ter, esta época, apostado forte no futebol feminino, criando uma equipa que se dedica em exclusividade à modalidade, a verdade é que este é o primeiro ano do projeto e de um grupo que teve de ser construído de raiz. "Foi difícil arrancar, e tivemos de o fazer em apenas seis meses. Lidamos com a limitação de apenas podermos contratar duas jogadoras por equipa da I Divisão, e, por isso, tivemos 12 atletas que chegaram do segundo escalão", explicou o treinador, que ainda conseguiu "pescar" cinco atletas espanholas e outras quatro brasileiras para completar o plantel.

"O presidente [António Salvador] quis fazer uma grande aposta, e penso que somos o clube português que melhores condições físicas de trabalho está a dar ao futebol feminino. Isso foi fundamental para convencermos as atletas a juntarem-se a nós", vincou.

Uma das mais sonantes contratações foi Edite Fernandes, a experiente atacante de 37 anos, com créditos firmados em vários clubes nacionais e estrangeiros, e com mais de 130 jogos pela seleção nacional. "Temos um plantel com bases muito interessantes. Sinto que a minha experiência tem ajudado, mas noto que existe potencial para evoluirmos mais", confessou ao DN a jogadora natural de Vila do Conde, esperando que tal seja visível já no jogo de hoje em Alvalade. "A motivação está em alta porque os resultados têm-nos ajudado. Gostávamos de continuar a adiar a derrota, mas temos de encarar este jogo com o Sporting como apenas mais um da caminhada, porque ainda há muito campeonato pela frente."

Criar bases para a equipa principal

Ora precisamente na frente, mas do ataque do Sporting de Braga, joga a jovem Sara Brasil, que, com 21 anos, tem sorvido todo o conhecimento transmitido pelas companheiras de equipa com mais tarimba. "Tenho aprendido muito com as mais velhas, nomeadamente com a Edite, e será positivo quando o clube tiver equipas de formação para que esse conhecimento continue a ser transmitido", apontou Sara.

Essa lacuna começará já a ser colmatada na próxima época, com a criação da equipa sub-19 que servirá de base para a formação principal. Mas a ambição do projeto do emblema bracarense neste âmbito não se fica por aqui. "Este é um projeto a longo prazo. A ideia é serem criadas equipas em todos os escalões de formação, de forma a termos uma ideia de jogo que é transmitida desde as escolinhas até ao plantel sénior. Queremos criar jogadoras da região de Braga com espírito de campeãs, e isso terá de ser feito desde cedo", revelou o treinador João Marques, considerando que, com isso, também a seleção nacional vai sair beneficiada: "Portugal passará a ter mais escolhas e mais jogadoras. É importante para a modalidade que também os outros clubes façam o mesmo, e esperemos que o FC Porto e o Benfica se envolvam, brevemente, no futebol feminino", acrescentou.

A intenção dessa aposta faz-se já sentir na estabilidade que confere à equipa do Sp. Braga, com Sílvia Rebelo, outras das internacionais do plantel, a lembrar que "um projeto a longo prazo dá às atletas maior motivação para trabalharem e se aplicarem". "Faltam mais projetos como este no futebol feminino em Portugal", referiu.