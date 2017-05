As cartas que reataram relações entre Sporting e FC Porto

Pub

Troca de correspondência entre presidentes assinala a preocupação comum em lutar pela justiça e verdade desportivas

Bruno de Carvalho e Pinto da Costa já trocaram a correspondência que, tal como o DN avançara na passada sexta-feira (12 de maio), serviu para oficializar o reatamento de relações institucionais entre os dois clubes. As cartas trocadas pelo dois presidentes, a que o DN teve acesso e publica na edição impressa de amanhã (quinta-feira), revelam a preocupação comum de ambos em lutar em conjunto pela "transparência, justiça e verdade desportivas" no futebol português.

O teor e o tom das missivas não varia muito, sendo evidente o concertar de posições e preocupações entre os mais altos responsáveis de Sporting e FC Porto. Tal como tinha ficado já delineado na reunião mantida entre os respetivos diretores de comunicação, a meio da semana passada, em Lisboa, o presidente a quem coube dar o primeiro passo oficial para o reatamento das relações foi Bruno de Carvalho, que logo na sexta-feira, dia 12, escreveu ao homólogo portista sugerindo a normalização do relacionamento que ele próprio tinha decidido cortar, em junho de 2013, na sequência de um incidente com o administrador portista Adelino Caldeira na final da Taça de Portugal de andebol.

O episódio, de resto, não é esquecido na carta enviada pelo presidente do Sporting, que abre um travessão na proposta de paz notando que "a memória não apaga" o episódio de há quatro anos, mas que este pode ficar para "segundo plano" e ser "esclarecido em tempo oportuno", dado que nesta altura há "interesses mais importantes" a unir leões e dragões.

E que interesses são esses? "A urgência de pacificação do futebol português" e a "constatação de que Sporting e FC Porto partilham várias ideias e propostas estruturantes para promover a transparência, a verdade e a justiça desportivas".

A resposta pronta de Pinto da Costa, logo na segunda-feira seguinte, dia 15, recalca os mesmos conceitos, fala de "um quadro de urgência de pacificação e credibilização das competições desportivas nacionais" e propõe que ambos criem "todas as condições pessoais e institucionais para que este início de convergência de pontos de vista se possa traduzir num abrangente trabalho" em conjunto em prol das ideias comuns que Sporting e FC Porto já admitiram partilhar, num comunicado assinado pelos dois diretores de comunicação, Nuno Saraiva (Sporting) e Francisco J. Marques (FC Porto), na semana passada.

As ideias em comum

O facto de Sporting e FC Porto juntarem esforços numa altura em que o grande rival de ambos, o Benfica, se sagrou tetracampeão, levantou a ideia de esta se tratar de uma união anti-Benfica,cenário liminarmente rejeitado. "Não se trata de uma aliança entre o FC Porto e o Sporting, como alguns maldosamente procuram interpretar. Trata-se, isso sim, de dois clubes com responsabilidades históricas no desporto em Portugal que pretendem defender coisas comuns do interesse da comunidade desportiva", refutou Francisco J. Marques no Porto Canal.

Entre os temas que servem de base ao entendimento entre Sporting e FC Porto estão, conforme publicado pelos dois clubes, a questão da legalização das claques, a publicação dos relatórios de árbitros e delegados, alterações ao regulamento disciplinar, propostas para os recursos para o TAD e Conselho de Justiça terem efeito suspensivo das decisões do Conselho de Disciplina, o regresso dos processos sumaríssimos, a substituição imediata do coordenador dos Delegados da Liga, o reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de campeões nacionais (proposto pelo Sporting e aceite pelo FC Porto) e a redução dos jogos disputados à noite (proposto pelos dragões com apoio leonino).