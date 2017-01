Pub

Arsenal está a tentar renovar com Özil e Alexis Sanchez, mas Wenger admite que os salários na China vão obrigar os clubes europeus a pagarem mais

O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, disse hoje que teme que as ofertas feitas por clubes de futebol chineses possam dificultar a negociação de novos contratos entre as equipas da liga inglesa e os seus melhores jogadores.

Depois de confirmar a extensão de um ano de contrato com o capitão da equipa londrina, o veterano central Per Mertesacker, que esta temporada ainda não jogou devido a uma grave lesão contraída num jogo amigável na pré-época, e que ainda não está recuperado, o treinador disse que o clube londrino está em negociações com Ozil e Alex Sanchez, que pretendem receber salários equiparados aos dos jogadores mais bem pagos da liga inglesa.

O técnico francês considera que as ofertas milionárias dos clubes chineses podem persuadir os jogadores da 'Premier League' a pedir salários ainda maiores para ficarem em Inglaterra e teme que as ofertas chinesas se tornem "a referência da Europa".

"Não se consegue competir com esses valores, mas eu acho que, se és um jogador de futebol, a tua prioridade é jogar contra os melhores jogadores, nas melhores equipas", manifestou-se Wenger.

Neste sentido, o treinador do 4.º classificado da liga inglesa está confiante que a maioria das estrelas do futebol preferem o prestígio de jogar nas grandes equipas em vez do receber maiores montantes salariais na menos popular liga chinesa.

"Se queres jogar na melhor liga, contra os melhores jogadores, pela máxima quantidade de dinheiro, eu considero que o melhor sítio para o fazer é em Inglaterra, por isso não entendo porque os jogadores sairiam da liga inglesa", sustentou Arsene Wenger.

Apesar do treinador do Arsenal salientar que está feliz com a "promoção do futebol" na China, Wenger acredita que os melhores jogadores ficarão na Europa.