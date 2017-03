Wenger está próximo da saída do Arsenal

A hipótese de Arsène Wenger deixar o Arsenal continua em aberto. O treinador disse esta quinta-feira que o seu futuro no clube inglês "ainda não está completamente definido".

O francês Wenger, à frente do Arsenal desde 1996, tem sido fortemente contestado pelos adeptos dos 'gunners', sobretudo após o desaire, com duas goleadas, na Liga dos Campeões diante do Bayern Munique, e a queda para o sexto lugar na Liga inglesa.

Recentemente, o treinador, de 67 anos, disse que faria "muito em breve" um comunicado, mas não quis adiantar qualquer informação quando foi convidado a fazê-lo na conferência de imprensa.

"Hoje não, mas é tudo claro na minha cabeça", disse esta quinta-feira o técnico, quando questionado em relação a decisões sobre o seu futuro.

O francês disse que independentemente de ficar dois meses ou dois anos, o seu compromisso será "exatamente o mesmo" e que o tempo não influenciará a sua atitude no clube.

"Sempre foi muito claro na minha mente, mas penso que é um assunto que não está completamente definido", adiantou.

A imprensa chegou a avançar que o treinador francês recebeu uma oferta de mais dois anos de contrato.

Já passaram 13 anos desde que Wenger conquistou a última Liga inglesa com o Arsenal e recente a eliminação da 'Champions', com um resultado de 10-2 nas duas mãos com o Bayern Munique, foi a sétima vez consecutiva que a equipa caiu nos oitavos de final.