Cohen Bramall tem 20 anos e deixou de trabalhar na fábrica de automóveis Bentley há uma semana

O jovem defesa Cohen Bramall, de 20 anos, assinou hoje contrato com o Arsenal, proveniente dos amadores do Hednesford Town, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.

"É incrível, ainda não acredito que estou aqui", referiu Cohen Bramall, que tinha 'chumbado' nos testes que realizou no Crystal Palace e Sheffield Wednesday, treinado pelo português Carlos Carvalhal.

Segundo a imprensa, a contratação de Cohen Bramall, que há uma semana tinha sido despedido da fábrica de automóveis de luxo Bentley, terá rendido ao Hednesford Town 40.000 libras (cerca de 46.000 euros).

"Agarrei a oportunidade com as duas mãos. Cheguei na quarta-feira e treinei com a primeira equipa na quinta e na sexta-feira. Depois, apresentaram-me uma proposta", contou o jogador.

No Twitter do clube, foi publicado um vídeo que mostra o jovem a assinar o contrato.

Na semana passada, o treinador do Arsenal, Arsene Wenger, tinha confessado que Bramall lhe fazia lembrar o Ashley Cole, antiga figura dos 'gunners'.