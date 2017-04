Pub

Arsenal e Manchester City empataram este domingo 2-2, para a 30.ª jornada da liga inglesa de futebol, e atrasaram-se mutuamente na perseguição ao líder Chelsea, derrotado no sábado em casa pelo Crystal Palace (1-2).

O Manchester City esteve por duas vezes em vantagem, com golos do alemão Leroy Sané, aos 05 minutos, e do argentino Sergio Agüero, aos 42, mas o Arsenal empatou por Theo Walcott, aos 40, e pelo alemão Shkodan Mustafi, aos 53.

O Liverpool foi o principal beneficiado do empate no Emirates Stadium, já que, com o triunfo de sábado na receção ao Everton, por 3-1, ascendeu do quarto ao terceiro lugar da tabela, com 59 pontos, por troca com o Manchester City, que soma 58.

O Arsenal segue na sexta posição, com 51 pontos, e também não conseguiu tirar partido do nulo do Manchester United, do treinador português José Mourinho, na receção ao West Bromwich (0-0), que segue um lugar acima, com 53 pontos.

O Chelsea lidera com 69 pontos, e menos um jogo, seguido do Tottenham, com 62, que no sábado encurtou a diferença ao vencer o Burnley (2-0) e que soma, igualmente, menos um jogo.

Na fuga aos lugares de despromoção, Swansea e Middlesbrough empataram 0-0 e atrasaram-se na luta pela conquista de pontos.

O Swansea é 17.º, com 28 pontos, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, enquanto o Middlesbrough é 19.º, com 23 e menos um jogo. Entre os dois está o Hull City (18.º, com 27 pontos), de Marco Silva, e em último o Sunderland, com 20 pontos e menos um jogo.