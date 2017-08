Pub

O Arsenal venceu hoje o Leicester, por 4-3, no jogo de abertura da Liga inglesa de futebol, em que os londrinos conseguiram a reviravolta já dentro dos 10 minutos finais.

A jogar em casa, os 'gunners' entraram para os 10 minutos finais a perder por 3-2, mas em três minutos colocaram-se na frente do marcador, com golos de dois suplentes -- o galês Aaron Ramsey (83) e o francês Olivier Giroud (85).

O início do encontro foi prometedor para o Arsenal, que se colocou em vantagem logo aos dois minutos, pelo francês Alexandre Lacazette, o reforço mais sonante da equipa.

Mas apenas três minutos depois o japonês Shinji Okazaki empatou, antes de o 'bis' de Jamie Vardy (29 e 56 minutos) ter dado por duas vezes vantagem ao campeão inglês de 2016. Entre os dois golos do avançado inglês, Danny Welbeck ainda empatou, aos 45.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O campeão Chelsea estreia-se na competição estreia-se no sábado no campeonato, numa receção ao Burnley, no mesmo dia que o Manchester City visita o recém-promovido Brighton & Hove Albion e o Liverpool joga em casa do Watford, treinado por Marco Silva.

No domingo, o Manchester United, de José Mourinho, joga com o West Ham, já depois de o Tottenham ter jogado em casa do 'regressado' Newcastle.