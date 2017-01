Pub

Português voltou esta sexta-feira às vitórias em etapa de alta montanha na Argentina. "Já tinha saudades desta sensação fantástica", disse, após o triunfo.

Foi um "dia maravilhoso" para Rui Costa. O ciclista português, que nesta semana se estreia oficialmente pela equipa UAE Abu Dhabi, venceu esta sexta-feira a 5.ª etapa da Volta a San Juan (Argentina), considerada a tirada mais importante da prova.

Rui Costa - que não celebrava qualquer triunfo desde que se sagrou campeão nacional de fundo, a 28 de junho de 2015 - chegou isolado à meta, uma contagem de montanha de primeira categoria no Alto Colorado, que punha fim aos 162,4 quilómetros da etapa-rainha da Volta a San Juan. "Que dia maravilhoso. Já tinha saudades desta sensação fantástica", disse, depois, na sua página da rede social Facebook, mostrando-se "superfeliz" e agradecendo o apoio da equipa.

O português concluiu a etapa (que partira de Chimbas) em 4:15.04 horas, com três segundos de vantagem sobre o colombiano Rodolfo Torres (Androni Giocattoli) e sete de avanço sobre o argentino Ricardo Escuela (Agrupacion Virgen de Fátima). E teve fortes razões para festejar: além de significar um feliz arranque de temporada, a etapa de ontem foi a primeira vitória da história recém-criada UAE Abu Dhabi - saída das cinzas da extinta Lampre e do projeto chinês TJ Sports (que devia substituir a equipa italiana mas não chegou a avançar).

Com este resultado, Rui Costa subiu ao 5.º lugar da classificação geral da Volta a San Juan, que passou a ser encabeçada pelo holandês Bauke Mollema, 5.º na etapa de ontem. O português está a 26 segundos do ciclista da Trek-Segafredo. No entanto, os mais diretos perseguidores do novo camisola amarela são o veterano espanhol Óscar Sevilla (Medellin-Inder), 2.º, a 14 segundos, e o colombiano Rodolfo Torres (Androni Giocattoli), 3.º, a 16 segundos.

Quanto ao outro português em competição, Rafael Reis (da Caja Rural), foi 23.º na etapa, a 2.14 minutos de Rui Costa. O luso está agora no 14.º lugar na geral individual, a 2.36 minutos de Mollema. Hoje, disputa-se a sexta e penúltima etapa da Volta a San Juan, uma ligação de 185,7 quilómetros, com início e final em Pocito.