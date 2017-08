Pub

Equipas de Manchester foram as que mais investiram em reforços e são as favoritas a disputar o título ao atual campeão Chelsea. Gastos em transferências ascendem a mil milhões de euros, pela quarta época consecutiva

Jogadores internacionais, treinadores de nomeada, estádios cheios e emoção do primeiro ao último minuto. A espera acabou: arranca esta noite (19.45), com um apelativo Arsenal-Leicester, mais uma edição da Premier League, a liga inglesa de futebol que nos últimos anos ganhou também a alcunha de Billion Pounds League - esta é a quarta temporada consecutiva em que os gastos totais dos clubes no reforço dos plantéis ascenderam a um bilião de libras (mil milhões, na escala numérica portuguesa).

O campeão é o Chelsea, mas o facto de ter chegado ao título sem o desgaste de estar a disputar uma competição europeia, aliado ao brutal investimento das equipas de Manchester e a um ano de trabalho acumulado de José Mourinho e Pep Guardiola à frente das equipas deles, fazem de United e City as equipas sob maior pressão.

Tal como na temporada transata, o português e o espanhol foram os que mais viram as respetivas direções não olhar a custos para reforçar os plantéis (ver quadro), com vantagem para o catalão. Desde que ambos estão no cargo em Manchester, Mou já gastou 349,4 milhões de euros - segundo contas do The Sun, tornou-se recentemente o primeiro treinador da história a superar a barreira dos mil milhões de libras em contratações ao longo da carreira - e Pep 453,5 milhões. As chegadas de Lukaku, Matic e Lindelof fizeram sorrir o português, que ainda quer um lateral-esquerdo e um extremo, enquanto o espanhol recebeu Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo e Douglas Luiz.

A margem de erro é também menor para os dois conceituados treinadores, depois de os citizens terem terminado em 3.º lugar - a 15 pontos do campeão - e de mãos a abanar no que concerne a troféus, e de os red devils terem disfarçado o 6.º lugar do campeonato - a 24 pontos do Chelsea - com as conquistas de Supertaça, Taça da Liga e Liga Europa, com esta última a valer a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O campeão Chelsea terá a missão de ser o primeiro clube a revalidar o título inglês em oito anos, um dado que comprova a competitividade da Premier League. Numa época em que Antonio Conte terá de ter ainda mais cuidado a gerir o esforço do plantel, por força da participação na Champions, o italiano não viu o leque de opções aumentar. Entraram Morata, Bakayoko e Rudiger, mas saíram Diego Costa (ainda por colocar), Matic e Terry.

Os outsiders

A equipa mais regular das últimas duas épocas - única a repetir o pódio de 2015/16 em 2016/17 -, o Tottenham, tem sido uma das grandes surpresas do mercado, porque ainda não contratou. Os spurs, que poderão ver João Cancelo preencher a vaga deixada por Walker, estão focados na construção do novo estádio, com custo estimado de 828 milhões de euros.

Também por Londres, o Arsenal concentrou até agora todo o seu investimento em Lacazette, embora tenha recebido o lateral-esquerdo Kolasinac a custo zero e queira recrutar um extremo, preferencialmente Lemar ou Lucas Moura. O técnico Arsène Wenger, há 21 anos no banco dos gunners e há 13 sem vencer a liga, falhou a qualificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1998, mas entrou na nova época a conquistar a Supertaça. Agora, espera manter o cobiçado Alexis Sánchez para continuar na senda dos troféus.

Mais a norte, em Liverpool, os reds de Jurgen Klopp pretendem continuar a progressão classificativa que tem estado a decorrer desde que o germânico assumiu o cargo, e para melhorar o 4.º lugar do curso anterior recrutaram Salah, Robertson e Solanke. Contudo, é em Anfield que joga um dos futebolistas que mais têm agitado o mercado desde que Neymar foi confirmado como reforço do PSG: Philippe Coutinho. O brasileiro é pretendido pelo Barcelona para substituir o compatriota - fala-se em 130 milhões de euros -, mas ainda ontem Klopp avisou que "o Liverpool não precisa de vender". Também na cidade dos Beatles está a grande sensação desta janela de transferências, o Everton de Ronald Koeman. É verdade que encheu os cofres com a venda de Lukaku ao Man. United, mas os 98 milhões de euros investidos - e o regresso de Rooney a custo zero - não deixam de impressionar.

Numa edição da Liga inglesa que arranca apenas com cinco jogadores portugueses - Eduardo (Chelsea), José Fonte (West Ham), Cedric (Southampton), Joel Pereira (Manchester United) e Bernardo Silva, um dos novos craques do Manchester City de Guardiola -, destaque ainda para o Watford de Marco Silva, o outro treinador luso na mais espetacular liga de futebol do mundo (além de Mourinho). A equipa do ex-treinador do Sporting elevou ontem para 57,5 milhões de euros o investimento para a temporada, com a aquisição do avançado Andre Gray ao Burnley por 20,4 milhões.