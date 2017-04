Pub

O Arouca regressou às vitória este sábado, oito jogos depois do último triunfo, ganhando por 2-0 na receção ao vizinho Feirense. Kuca marcou os dois golos da equipa agora orientada por Jorge Leitão.

O dérbi do distrito de Aveiro, jogo da 29.ª jornada da I Liga, começou com o Arouca a pressionar. Logo aos três minutos, Artur centrou para a área, mas Adilson e Tomané não chegaram ao esférico. A equipa da casa continuou a procurar o golo e abriu o marcador aos 14 minutoss: marcou Kuca, convertendo um penálti à Panenka, a castigar uma falta do capitão Paulo Monteiro sobre o cabo-verdiano.

O Feirense tardou a reagir. O primeiro remate dos fogaceiros só aconteceu aos 27 minutos, na sequência de um torto remate de livre, por intermédio de Karamanos. Minutos depois, Bolat antecipou-se ao avançado grego, segurando um cruzamento de Babanco.

A segunda parte começou como a primeira, com o Arouca a pressionar e a marcar, novamente por Kuca, ao minuto 51. O avançado aproveitou o cruzamento de Adilson e, junto ao poste esquerdo, encostou para o 2-0.

Com uma vantagem confortável, o Arouca acabou por sentir maior pressão do Feirense, que criou mais perigo na área local, com Etebo a destacar-se no ataque forasteiro. Aos 62, o nigeriano viu um golo anulado por fora de jogo, numa jogada iniciada por Sony. Aos 72, Etebo voltou a ter a possibilidade de golo nos pés, mas rematou ao lado do poste esquerdo. No último minuto, Anderson Luís retirou um remate junto à linha de golo.

Com a vitória, o Arouca - que já não ganhava desde 5 de fevereiro (2-1 em casa sobre o Vitória de Setúbal) - passa a barreira dos 30 pontos, que tradicionalmente tem chegado para garantir a manutenção na I Liga. Os arouquense têm agora 31 pontos, enquanto o Feirense soma 35