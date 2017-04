Pub

A Arena de Amesterdão, estádio habitualmente utilizado pelo Ajax, vai passar a chamar-se Johan Cruyff, em homenagem ao antigo jogador e treinador de futebol, falecido em 2016, anunciou o clube esta terça-feira.

No dia em que Cruyff celebraria 70 anos de idade, o Ajax explicou em comunicado que o clube, os responsáveis pelo estádio e a câmara de Amesterdão chegaram a acordo para alterar a designação do recinto, que foi inaugurado em 1996.

"É a nossa forma de homenagear uma das maiores figuras da história do futebol holandês no dia em faria 70 anos", referiu o Ajax, clube que Cruyff representou primeiro como jogador, entre 1964 e 1973 e entre 1981 e 1983, e depois como treinador, de 1985 a 1988.

Além do estádio, a câmara de Amesterdão anunciou que a cidade holandesa irá ter uma rua, praça ou ponte com o nome do antigo avançado.

Em março, o FC Barcelona já tinha revelado que o novo 'Miniestadi' que está a ser construído da Cidade Desportiva do FC Barcelona clube vai chamar-se Estádio Johan Cruyff.

Falecido em março de 2016, Johan Cruyff foi um dos mais notáveis jogadores e também treinadores da história do futebol mundial.