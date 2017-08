Pub

O ponta de lança Rui Areias é reforço do Arouca para esta época, num acordo em que o clube empresta ao Vitória de Guimarães o central Jubal, informou esta sexta-feira o emblema da II Liga portuguesa

De acordo com a informação divulgada esta sexta-feira na página oficial do Facebook do Arouca, Areias chega por empréstimo de uma época.

O avançado português, com formação no clube da cidade berço, já treinou esta manhã às ordens do treinador Jorge Costa, no Estádio Municipal de Arouca, tal como Bukia, avançado que foi contratado na quinta-feira ao Boavista.

Ainda assim, o treinador revelou que não os poderá convocar para o jogo de sábado, em Almada, frente ao Cova da Piedade, por não terem a inscrição regularizada na Liga.

No sentido inverso, o Arouca informa que cedeu por uma época o central Jubal ao Vitória de Guimarães, isto após o brasileiro ter renovado com o clube até 2020.

Recorde-se que Jubal se incompatibilizou com Jorge Costa e não era opção para o técnico.

