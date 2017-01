Pub

Artur Soares Dias foi ontem ameaçado na Maia e apresentou queixa na polícia

Os árbitros e as suas famílias vão beneficiar de um plano especial de proteção e segurança. A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias e pelo Correio da Manhã.

Na presente temporada têm sido muitas as polémicas com a arbitragem e vários árbitros são alvo de ameaças. Ainda ontem, escreve o JN, Artur Soares Dias, que no sábado irá apitar o encontro entre o Paços de Ferreira e o FC Porto, foi interpelado junto do Estádio Municipal da Maia: "Vê se apitas bem, filho da puta".

Segundo o CM, a Federação Portuguesa de Futebol esteve ontem em contacto com o Ministério de Administração Interna. Terá assim ficado definido o esquema de proteção policial para garantir a segurança dos árbitros. Ainda de acordo com o mesmo jornal, serão mais de 100 os agentes da PSP e militares da GNR envolvidos no plano de segurança.

O árbitro Artur Soares Dias já apresentou queixa na polícia por ter sido alvo de ameaças. Após o episódio das ameaças a Artur Soares Dias, houve uma reunião de emergência entre o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, o próprio Soares Dias e Jorge Sousa, Luís Ferreira, Vasco Santos, Carlos Xistra, Bertino Miranda, vogal do Conselho de Arbitragem, e Paulo Costa, vice-presidente. Terá sido nesse encontro que Fontelas Gomes deu a garantia de que os árbitros passariam a beneficiar de proteção especial.

Foi também avançado que os adeptos que se dirigiram a Soares Dias na Maia seriam membros dos Super Dragões. Fernando Madureira, líder da claque que apoia o FC Porto, nega que os Super Dragões tenham estado envolvidos no incidente. "Não foram os Super Dragões que organizaram isto. Mas pode ter sido algum elemento da claque ou alguém do FC Porto descontente com toda esta situação (arbitragem), como eu estou e milhares devem estar", disse o dirigente.