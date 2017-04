Pub

O árbitro Tiago Martins, da Associação de Lisboa, foi o escolhido para a visita do Benfica a Moreira de Cónegos, para jogar com o Moreirense (20.15), na 28.ª jornada da I Liga, no domingo, informou esta quinta-feira o Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Destaque também para a escolha de Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria, para a receção no sábado do FC Porto (18:15), segundo, ao Belenense, 12.º. Para o jogo, também no sábado, entre Sporting, terceiro classificado, e Boavista, 10.º, no Estádio de Alvalade (20:30), o órgão da arbitragem nomeou Manuel Mota, árbitro da associação de Braga.

O clima na arbitragem continua tenso. De tal forma que o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, decidiu agir e promover uma reunião com todos os intervenientes no jogo. Marcam presença na reunião a Federação Portuguesa de Futebol (com Fernando Gomes e Tiago Craveiro), a Liga de Clubes (Pedro Proença), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (Luciano Gonçalves), o Sindicato dos Jogadores (Joaquim Evangelista) e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (através do vice-presidente Carlos Dinis).

Árbitros dos jogos da 28.ª Jornada

Paços de Ferreira-Arouca (Nuno Almeida)

FC Porto-Belenenses (Fábio Veríssimo)

Moreirense-Benfica (Tiago Martins)

Sporting-Boavista (Manuel Mota)

Feirense-Sp.Braga (Carlos Xistra)

Marítimo-Chaves (Rui Oliveira)

Estoril-Nacional da Madeira (João Pinheiro)

Vitória de Guimarães-Tondela (Hugo Miguel)

Rio Ave-Vitória de Setúbal (João Matos)