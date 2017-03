Pub

A UEFA comunicou que o árbitro Ovidiu Hategan irá arbitrar a partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o FC Porto e a Juventus marcado para terça-feira,em Turim

O romeno Ovidiu Hategan vai arbitrar a visita do FC Porto à Juventus, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou este domingo a UEFA.

No encontro de terça-feira, para o qual os 'dragões' partem com uma desvantagem de 2-0, Hategan será coadjuvado pelos compatriotas Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, com Radu Ghinguleac como quarto árbitro e Radu Petrescu e Sebastian Coltescu como assistentes adicionais.

Hategan, que vai arbitrar pela quarta vez um jogo da Liga dos Campeões esta temporada, já dirigiu por duas vezes encontros do FC Porto, ambos na fase de grupos da 'Champions', em 2013/14, no empate caseiro com o Áustria de Viena, e na temporada seguinte no triunfo por 3-0 em casa do BATE Borisov.

Na última temporada, o romeno esteve na derrota caseira do Benfica frente ao Atlético de Madrid (2-1), igualmente na Liga dos Campeões, naquele que foi o último jogo com equipas portuguesas que ajuizou.