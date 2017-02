Pub

Frustrado, tenista atirou com a bola com toda a força que tinha... só que não contava que ela fosse direitinha à cara do árbitro

O árbitro que foi atingido por uma bola num encontro da Taça Davis em ténis, foi operado no sábado a uma fratura na zona da vista, noticiou hoje a agência AFP.

Arnaud Gabas fraturou um osso da zona do rosto depois de ter sido atingido por uma bola lançada pelo canadiano Denis Shapovalov, durante o confronto entre as seleções da Grã-Bretanha e do Canadá, da primeira eliminatória do Grupo Mundial da Taça Davis.

O tempo de recuperação não foi estimado, mas Arnaud Gabas deverá ser já 'recrutado' para os torneios de Marselha, França, entre 20 e 26 de fevereiro, Indian Wells, nos Estados Unidos, entre 09 e 19 de março, e Miami, também nos Estados Unidos, entre 22 e 02 de abril.

Denis Shapovalov reconheceu publicamente que teve um comportamento "pouco profissional e indesculpável" ao atingir com a bola o árbitro francês, apesar de indicar que apenas pretendia lançá-la para fora do 'court'.

A Federação Internacional de Ténis acabou por multar o jogador em 7.000 dólares (cerca de 6.250 euros), verba ligeiramente inferior ao montante previsto para estes casos, pois aceitou a justificação do jovem jogador, de 17 anos.

O jovem tenista manifestou-se "envergonhado" e "disposto a aceitar as consequências" do seu ato, pedindo desculpa a Gabas e aos colegas da equipa canadiana, que foi imediatamente eliminada da prova, facilitando a qualificação da Grã-Bretanha para os quartos de final.