Pub

Comissão de Instrutores da Liga sugere suspensão na sequência das palavras dirigidas a Stojkovic, guarda-redes do Sporting B

O árbitro portuense Jorge Sousa deverá ser suspenso por três jogos. Esta foi a indicação dada esta terça-feira pela comissão de Instrutores da Liga ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que ontem havia pedido um processo sumário ao juiz.

Em causa estão as palavras consideradas ofensivas para com Vladimir Stojkovic, guarda-redes do Sporting B, no decorrer do jogo com o Real SC no último domingo.

Se o Conselho de Disciplina ratificar a indicação da Comissão de Instrutores, como aliás é bem provável, Jorge Sousa não poderá dirigir qualquer jogo nas próximas três jornadas.