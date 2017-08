Pub

O árbitro da AF Lisboa dirige no sábado o Rio Ave-Benfica, e Carlos Xistra, de Castelo Branco, estará no Sp. de Braga-FC Porto, no domingo, ambos da quarta jornada da I Liga

Nas nomeações do Conselho de arbitragem, hoje conhecidas, destaque também para a escolha de Luís Godinho, da AF Évora, para a receção no domingo do Sporting ao Estoril-Praia, num jogo com início marcado para as 18.00.

A visita do Benfica a Vila do Conde será no sábado, a partir das 20.30, e do FC Porto à Pedreira de Braga no domingo, às 20.15.

A I Liga é liderada por um quarteto formado por Benfica, FC Porto, Sporting e Rio Ave, as únicas equipas apenas com vitórias nas três jornadas já disputadas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A quarta ronda abre na sexta-feira com o Belenenses-Vitória de Setúbal, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, e fica concluída na segunda-feira com o jogo entre Portimonense e Marítimo, dirigido por Vítor Ferreira.

Fora da ronda estará o árbitro Jorge Sousa, que continuará a cumprir uma suspensão de três jogos, por palavras dirigidas ao guarda-redes Stojkovic, da equipa B do Sporting, em jogo da II Liga.

Árbitro nomeados para a 4.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 25 ago:

Belenenses -- Vitória de Setúbal, Manuel Oliveira (Porto).

- Sábado, 26 ago:

Paços de Ferreira -- Vitória de Guimarães, Nuno Almeida (Algarve).

Moreirense -- Tondela, Bruno Esteves (Setúbal).

Desportivo de Chaves -- Feirense, Luís Ferreira (Braga).

Rio Ave -- Benfica, Hugo Miguel (Lisboa).

- Domingo, 27 ago:

Boavista -- Desportivo das Aves, João Capela (Lisboa).

Sporting -- Estoril-Praia, Luís Godinho (Évora).

Sporting de Braga -- FC Porto, Carlos Xistra (Castelo Branco).

- Segunda-feira, 28 ago:

Portimonense -- Marítimo, Vítor Ferreira (Braga).