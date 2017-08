Pub

PSG - Amiens disputa-se no sábado às 17:15

O início do jogo entre o Paris Saint-Germain e o Amiens, no sábado, da jornada inaugural do campeonato francês de futebol, antes do qual será apresentado o brasileiro Neymar, foi atrasado 15 minutos, informou hoje a Liga gaulesa.

A pedido do Paris Saint-Germain, e com o acordo das estações televisivas responsáveis pela transmissão do encontro, o apito inicial do jogo passa das 17:00 para as 17:15 locais (das 16:00 para as 16:15 em Lisboa), refere a Liga francesa no seu sítio.

O avançado Neymar (ex-FC Barcelona), que se tornou o jogador mais caro do mundo depois de se comprometer por cinco épocas com o PSG, num negócio que envolveu 222 milhões de euros.