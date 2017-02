Pub

Alegado volume de apostas anormal na partida desta segunda-feira levou à anulação do evento na Placard e em casas de apostas online

O departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia suspendeu esta segunda-feira as apostas no jogo Feirense-Rio Ave.

Ainda não há uma justificação oficial para esta situação, mas de acordo com o jornal O Jogo um indivíduo de nacionalidade chinesa terá apostado 100 mil euros (num terminal na Póvoa de Varzim) na vitória da equipa da casa, fazendo com que o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos ordenasse a exclusão do evento na Placard, Betclic e Bet.pt.