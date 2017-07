Pub

Piloto alemão reforça liderança do Mundial no Grande Prémio da Hungria. Hamilton foi 4.º e está agora a 14 pontos

Sebastian Vettel (Ferrari) venceu ontem o GP Hungria, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

O alemão completou a prova em uma hora, 39 minutos e 46 segundos, mas sentiu dificuldades, uma vez que durante dois terços da corrida teve de lidar com uma avaria no volante, que estava bastante instável. "Não foi fácil, depois de dez voltas o volante ia para todos os lados. Melhorou no final, mas durante grande parte da corrida, precisei de me concentrar para não danificar mais o carro", afirmou o quatro vezes campeão mundial.

Numa corrida marcada pela dobradinha da Ferrari, Vettel superou os finlandeses Kimi Räikkönen, companheiro de equipa, e Valtteri Bottas, da Mercedes. Räikkönen teve mesmo influência no 46.º triunfo da carreira do germânico, que controlou o ímpeto de Lewis Hamilton, 4.º classificado, e escoltou Vettel até à linha de chegada.

No Mundial, Vettel, agora com 202 pontos, dilatou a vantagem para Lewis Hamilton (Mercedes), com 188. Na fase final da corrida, o britânico ofereceu o último lugar no pódio a Bottas depois de perceber que não tinha hipóteses de ultrapassar os pilotos da Ferrari.

A escuderia italiana, com um dia em cheio, continua na vice-liderança do Mundial de construtores, mas aproximou-se da Mercedes. Está agora a 39 do 1.º classificado.

Também na Hungria, o austra-liano Daniel Ricciardo (Red Bull) abandonou na primeira volta, depois de ter sido tocado pelo colega Max Verstappen, que foi o quinto colocado após receber uma punição de 10 segundos pelo incidente.

Já os espanhóis Fernando Alonso (McLaren) e Carlos Sainz (Toro Rosso) protagonizaram um duelo interessante pela conquista de pontos. Os carros de ambos chegaram a tocar-se, na sequência de uma saída de pista do safety car, mas nenhum dos pilotos acabou por ser penalizado. O primeiro foi 6.º e o segundo 7.º.

A próxima corrida do Campeonato do Mundo vai realizar-se na Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, a 27 de agosto.