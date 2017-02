Pub

Incidente no jogo entre o Reguilas Tires e o AMSAC, para a Taça de Portugal

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou esta segunda-feira a "bárbara agressão" sofrida pelo árbitro Filipe Gonçalo dos Santos Duarte na partida entre o Reguilas Tires e o AMSAC, para a Taça de Portugal de futsal.

"A APAF vem repudiar estas ações, cada vez mais vistas no nosso país, que denigrem a modalidade do futsal e em nada se compadecem com os valores e a essência que a modalidade representa", pode ler-se em comunicado, assinado pelo presidente do organismo, Luciano Gonçalves.

Em causa, lembra a organização, está a agressão de um jogador do AMSAC ao juiz da partida, disputada no domingo.

"Esperamos que o atleta agressor seja severamente punido pelos atos cometidos, quer desportivamente e quer criminalmente, para que estes atos cobardes não se repitam (...) tudo faremos para combater a violência no desporto disponibilizando todo o apoio jurídico ao seu associado neste momento difícil", acrescentou a APAF.