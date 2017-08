Pub

Italiano vai festejar mais um aniversário na estrada. "O ciclismo é a minha vida", justifica o "veteraníssimo" ciclista que veio a Portugal "tentar ganhar uma etapa"

45 anos e ainda a perspetivar pedalar mais alguns. Davide Rebellin é uma das estrelas do ciclismo que estão na Volta a Portugal. É certo que o seu melhor já passou e que pelo meio foi apanhado nas malhas do doping, mas ninguém lhe tira o currículo que faz dele um dos grandes especialistas de clássicas.



Hoje em dia passa mais discreto, mas não completamente. Continua a ser reconhecido e procurado por adeptos. Os anos passam, mas a vontade de continuar o ciclismo não. Aliás, além de gostar de "ganhar uma etapa" nesta Volta, pensa mais além e não se importaria nada de assinar por uma equipa que lhe permitisse regressar às suas queridas clássicas. Porém, está feliz na Kuwait-Cartucho.es, onde é visto quase como um pai pelos jovens colegas.



"É verdade que às vezes veem--me como um pai, mas acima de tudo há um sentimento de amizade e eu gosto muito de os ajudar", salienta ao DN Davide Rebellin. Se há alguém que não sabe viver sem o ciclismo é o italiano. Quando regressou após a suspensão, Rebellin já estava quase a completar 40 anos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Não mais conseguiu entrar numa grande equipa, mas ainda assim esteve quatro temporadas numa das melhores do escalão Profissional Continental, a CCC da Polónia. "O ciclismo é a minha vida, tenho um grande amor por este desporto. Enquanto as pernas e o coração me disseram para continuar, vou continuar. Há tempo para pensar em terminar", referiu.



Rebellin explicou que vai decidindo o seu futuro ano a ano, procurando a melhor opção. Para 2017, a melhor foi o projeto do Kuwait-Cartucho.es, que tem como objetivo dar uma formação a jovens ciclistas locais, a pensar também nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. "É uma equipa pequena, mas tem um bom calendário e corredores com experiência, como eu ou o [Stefan] Schumacher. É um projeto para o futuro e gosto de estar aqui a ajudá-los", disse Rebellin.



Na Volta a Portugal não veio nenhum dos ciclistas do Kuwait, mas veio uma ambição de não ser uma equipa que passe pela corrida sem ninguém dar por ela. Ganhar uma etapa e entrar em fugas são objetivos, com Rebellin a querer juntar um triunfo na "Grandíssima" a um currículo que conta com uma Liège-Bastogne-Liège, um dos monumentos do ciclismo, uma Amstel Gold Race e três Flèche Wallonne. Em 2004 fez mesmo o pleno na semana das Ardenas. De destacar ainda a conquista do Tirreno--Adriatico em 2001.



Na primeira etapa em linha da Volta a Portugal - ganha por Raúl Alárcon, da W52-FC Porto, que vestiu a camisola amarela (ver fotolegenda) - foi notório o respeito que todos os colegas de equipa têm por Rebellin. Era o ciclista italiano que os liderava rumo à partida. E na chegada foi também ele o melhor, fechando na sétima posição, a 11 segundos do vencedor. Parece que em Itália há uma tendência para prolongarem a carreira e passarem por Portugal. Há um ano foi Franco Pellizotti, que entretanto, e apesar dos seus 39 anos, até regressou a uma equipa do World Tour. E, claro, pela segunda vez, o pelotão nacional conta com Rinaldo Nocentini (39 anos), um dos líderes do Sporting-Tavira.



Por tudo o que conquistou é que quase aos 46 anos, celebra-os na quarta-feira, Rebellin não é apenas mais um no pelotão nacional, nem apenas mais um ciclista que está a prolongar a carreira: "Tenho muitos seguidores e são muitos os que dizem estarem contentes por ainda me verem correr. Tanto os mais velhos como os mais novos. E isso é muito motivador."