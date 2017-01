Pub

No pódio da I Liga e nas meias-finais da Taça de Portugal, o Sp. Braga prepara-se para o clássico com o Vit. Guimarães na Taça da Liga

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, quer que o clube continue a "crescer com pujança e credibilidade", mensagem deixada hoje no hastear da bandeira, que marcou o início das comemorações do 96º aniversário do clube.

"Este é o momento para recordar aqueles que foram os fundadores do clube e para desejar que continue a crescer com pujança e credibilidade, com afirmação desportiva e institucional para que possamos todos os anos comemorar o seu aniversário com honra e alegria", afirmou o presidente dos 'arsenalistas', instantes depois da cerimónia do hastear da bandeira no Estádio Municipal de Braga.

O Sporting de Braga é terceiro classificado na I Liga de futebol e disputa, na quarta-feira, com o Vitória de Setúbal, a meia-final da Taça da Liga, no Algarve.

António Salvador frisou que o "jogo mais importante" agora é o de domingo, em casa, o "clássico" minhoto com o Vitória de Guimarães, mas notou que o clube "quer vencer" em todas as provas em que participa.

A data oficial de nascimento do Sporting de Braga é 19 de janeiro de 1921, mas a sua fundação é questionada por alguns sócios e adeptos. Uns defendem ser 1914, apoiando-se em notícias de jornais da época, outros 1919, com base noutros documentos.