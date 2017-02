Pub

O antigo guarda-redes de futsal vai concorrer contra António Salvador em maio

O advogado bracarense António Pedro Peixoto, antigo guarda-redes da equipa de futsal do Sporting de Braga, vai candidatar-se à presidência do clube em maio, revelou hoje fonte da candidatura à agência Lusa.

Conhecido em Braga e no mundo desportivo por 'Pli', António Pedro Peixoto, de 40 anos, foi guarda-redes de futsal e, antes, jogador de andebol no Sporting de Braga, modalidade entretanto extinta, durante quase 17 anos.

Perfilam-se, portanto, dois candidatos à presidência do Sporting de Braga, eleições que terão lugar em maio, ainda sem data marcada: o atual líder, António Salvador, e António Peixoto, que vai apresentar a sua lista no início de março.

"Vai ser uma lista com pessoas que são adeptas do Sporting de Braga, jovens e com ideias novas para o clube", afirmou a mesma fonte à Lusa.

O ato eleitoral da SAD decorre a 24 de fevereiro, com António Salvador como único candidato à presidência.