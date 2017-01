Pub

Técnico assegura que o avançado falhou o último jogo do Chelsea por problemas físicos

O treinador do Chelsea, Antonio Conte, desmentiu no sábado qualquer desentendimento com o avançado Diego Costa e garantiu que o internacional espanhol falhou o jogo com o Leicester, campeão inglês de futebol, devido a lesão.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo dos londrinos no terreno do Leicester, por 3-0, o técnico italiano negou ter punido disciplinarmente o jogador, que, segundo Conte, não esteve em Leicester por problemas físicos.

"Na quinta-feira, durante o treino, Diego [Costa] teve de parar porque sentiu dores nas costas. A partir daí, nunca mais treinou. Não estava disponível para jogar, nem sequer para se sentar no banco. Esta é que é a verdade", disse o técnico aos jornalistas.

Na semana passada, a imprensa inglesa noticiou que Diego Costa se desentendeu num treino com o preparador físico Julio Tous, informação que Conte desmentiu categoricamente após o jogo de sábado.

"Li muita especulação sobre o assunto. O que eu posso dizer é que, se existem problemas - e repito, 'se' - resolvo-os no balneário, não cá fora ou em conferências de imprensa", insistiu Conte.

Sobre uma eventual proposta milionária da China para contratar o avançado, Conte disse desconhecer o assunto.

"Não sei nada sobre isso. O clube não me informou sobre qualquer proposta. É especulação. Acreditem em mim. Se começarmos a pensar 'se uma proposta chegar, se, se se...'. Não gosto de responder a este tipo de perguntas. Devemos usufruir agora da nossa vitória em Leicester", disse o treinador dos 'blues'.

Com a vitória por 3-0 em Leicester, na 21.? jornada da liga inglesa, o Chelsea ampliou provisoriamente a vantagem no campeonato. O clube de Londres segue assim em primeiro, com 52 pontos, mais sete do que o Tottenham, segundo, que hoje somou a sexta vitória consecutiva, depois de bater em casa o West Bromwich por 4-0.

A equipa londrina pode ver a sua vantagem reposta nos cinco pontos caso o Liverpool vença hoje, em Old Trafford, o Manchester United, de José Mourinho, no grande jogo da jornada.