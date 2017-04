Pub

Aaron Hernandez cumpria uma pena de prisão perpétua por homicídio. Quando foi detido, tinha um contrato de 41 milhões de dólares com os New England Patriots

Aaron Hernandez, antiga estrela da liga de futebol americano dos EUA (NFL), que jogava nos New England Patriots, suicidou-se na prisão. Hernandez ter-se-á enforcado na cela do Baranowski Correctional Center e foi declarado morto ainda no local.

Um guarda prisional disse que encontraram o antigo jogador dos New England Patriots enforcado, pouco depois das 03:00 locais (08:00 em Lisboa), tendo sido tentada a reanimação. Aaron Hernandez acabou por ser declarado morto, no hospital UMass Memorial -- HealthAlliance, em Leominster, às 04:07.

Funcionários da prisão, citados pela agência AP, disseram que Hernandez estava numa cela individual no centro correcional em Shirley, em Massachusetts, detalhando que o antigo jogador utilizou um lençol amarrado à janela.

As autoridades acrescentaram que Hernandez tentou bloquear a porta da cela pelo seu interior, com vários objetos.

Hernandez estava a cumprir uma pena de prisão perpétua por ter matado um amigo, que tinha uma relação com a irmã da noiva dele. O jogador tinha sido condenado em 2015 e, na altura, a acusação considerou que Hernandez matara Odin Lloyd para o impedir de contar o que sabia sobre a morte de dois cabo-verdianos, da qual Hernandez também foi acusado.

Na passada sexta-feira, o ex-jogador de futebol americano fora considerado inocente destes crimes por um Tribunal de Boston, depois de o júri deliberar durante 37 horas. A defesa de Hernandez alegou que tinha sido um amigo do jogador que disparara sobre os homens em 2012, na sequência de uma discussão que começou por causa de uma bebida entornada.

Dos oito crimes de que era acusado, o antigo atleta foi apenas considerado culpado de posse de arma ilegal, pelo qual foi condenado a entre 4 a 5 anos de prisão.

Quando foi detido, Aaron Hernandez tinha um contrato de 41 milhões de dólares com os New England Patriots, a equipa de Massachusetts que venceu o Super Bowl na última época.