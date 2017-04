Pub

Guarda-redes português foi um dos jogadores do Lyon alvo da fúria dos adeptos do Bastia. Jogo da 33.ª jornada da Ligue 1 foi interrompido ao intervalo.

Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin e Jean-Philippe Mateta apresentaram uma queixa formal contra desconhecidos, por "violência num recinto desportivo", segundo disse Nicolas Bessone, procurador da república de Bastia, à AFP, esta segunda-feira.

A decisão dos jogadores do Lyon aparece na sequência dos incidentes verificados antes e durante o jogo em Bastia, no domingo, a contar para a 33.ª jornada do campeonato francês.

O jogo foi suspenso ao intervalo, quando estava 0-0, e ainda não há data para que seja retomado. A comissão de disciplina do organismo que tutela o futebol profissional em França vai reunir na quinta-feira para analisar os episódios de violência decorridos no jogo de domingo.