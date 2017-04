Pub

Antigo diretor geral do FC Porto está, segundo a BFM TV, bem cotado para assumir o posto de diretor desportivo dos campeões franceses

O Paris Saint-Germain está a preparar a próxima temporada e, segundo a BFM TV, está a equacionar contratar Antero Henrique, ex-diretor geral do FC Porto, para o cargo de diretor desportivo.



O facto de ter sido eliminado da Liga dos Campeões pelo Barcelona, após ter goleado os catalães por 4-0 em Paris, e o facto de estar no segundo lugar atrás do Mónaco de Leonardo Jardim leva a estrutura acionista do emblema da capital francesa a ponderar alguém com fortes ligações ao mercado.



Antero Henrique tem a concorrência de outros nomes como Fabio Paratici, Roberto Olabe, Alberto Benito, Monchi, Marco Branca e Walter Sabatini.