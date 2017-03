Pub

O tenista Andy Murray avançou para as meias-finais do torneio do Dubai após vencer Philipp Kohlschreiber.

O tenista britânico Andy Murray, número um mundial, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do torneio do Dubai, ao impor-se sobre o alemão Philipp Kohlschreiber numa longa batalha de três 'sets'.

Após a eliminação precoce do suíço Roger Federer, o torneio do Dubai esteve perto de ficar sem a sua principal figura, com o primeiro cabeça de série a ser obrigado a salvar sete match points no tie break do segundo set para se manter 'vivo' e bater o 29º jogador mundial, pelos parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (20-18) e 6-1, em duas horas e 55 minutos.

Murray, que não jogava qualquer torneio desde que foi afastado na quarta ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, pelo também alemão Mischa Zverev, marcou encontro nas meias-finais com o vencedor do encontro entre o francês Lucas Pouille e o russo Evgeny Donskoy.

Na outra meia-final estão já o espanhol Fernando Verdasco, que afastou o segundo tenista mais creditado, o francês Gael Monfils, 12º do 'ranking' mundial, com os parciais de 6-3 e 7-5, e o holandês Robin Haase, que derrotou o bósnio Damir Dzumhur, por 6-2, 4-6 e 6-4.