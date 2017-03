Pub

Durou apenas 58 segundos o primeiro jogo do australiano contratado aos Dallas Mavericks. "Ouvi a perna partir do outro lado do campo", disse LeBron James

Andrew Bogut não podia ter tido estreia mais azarada pelos Cleveland Cavaliers, que contrataram o basquetebolista australiano aos Dallas Mavericks.

Estava apenas há 58 segundos em campo no jogo com os Miami Heat quando a sua perna chocou com o joelho de Okaro White, tendo fraturado a tíbia da perna esquerda.

No final da partida, que os Cleveland acabaram por perder em casa por 98-106, LeBron James, a estrela dos campeões da NBA, lamentou a lesão do seu novo companheiro: "Estávamos muito contentes por ele estar na nossa equipa... Ouvi a perna partir do outro lado do campo e quando cheguei perto dele disse-me... ele já sabia tinha ouvido o crac."

Ainda não foi revelado o tempo de paragem de Bogut, mas é certo que não jogará mais esta temporada.