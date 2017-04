Pub

O Shangai SIPG foi derrotado no terreno do Urawa Red Diamonds(1-0) em jogo da Liga dos Campeões asiática

O Shangai SIPG, de André Villas-Boas, perdeu esta terça-feira pela primeira vez na Liga dos Campeões asiática de futebol, por 1-0, no terreno dos japoneses do Urawa Red Diamonds, onde o brasileiro Óscar desperdiçou duas grandes penalidades.

O antigo médio do Chelsea permitiu a defesa ao guarda-redes nipónico, aos 65 minutos, e falhou a baliza, aos 76, não conseguindo, assim, anular a vantagem alcançada pelos anfitriões, ainda na primeira parte, aos 44, pelo também brasileiro Rafael Silva.

Com este resultado, os Urawa Red Diamons assumiram a liderança do Grupo F, com melhor diferença de golos do que a formação comandada pelo técnico português, que tinha vencido os três primeiros encontros.

Japoneses e chineses estão perto da qualificação para os oitavos de final, com nove pontos cada, mais seis do que Western Sydney Wandereres e Seul, que hoje se defrontaram, na Austrália, onde os sul-coreanos venceram por 3-2.