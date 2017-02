Pub

André Villas-Boas estreia-se com vitória na Liga dos Campeões asiática

O treinador português André Villas-Boas estreou-se hoje no Shanghai SIPG com uma vitória na terceira eliminatória na Liga dos Campeões asiática de futebol e apurou-se para a fase de grupos da competição.

Com os reforços brasileiros Oscar (ex-Chelsea) e Hulk (ex-Zenit) na equipa, a que se juntaram no número de estrangeiros o avançado Elkeson e o médio uzbeque Akhmedov, o Shanghai SIPG venceu em casa os tailandeses do Sukhothai, por 3-0.

Ao intervalo, a equipa de Villas-Boas já vencia por 2-0, com golos de Oscar, aos 34 minutos, e Elkeson, aos 39. No segundo tempo, dilatou a vantagem com um autogolo do central Toopkhuntod, aos 58.

De fora das opções de André Villas-Boas ficou o central internacional português Ricardo Carvalho, de 38 anos, também um dos reforços da equipa chinesa.

Embora este jogo tenha sido da Liga dos Campeões asiática (AFC), na China, com as novas regras, as equipas só podem utilizar três jogadores estrangeiros, embora cada clube possa ter cinco no plantel.

Ainda hoje, também em jogo de acesso à fase de grupos da 'Champions' asiática, estará o técnico português Jesuado Ferreira, cuja equipa, o Al-Sadd, do Qatar, defrontará em Teerão os iranianos do Esteghlal TEH.