Um avançado móvel e um homem de área são favoritos para resolver o FC Porto-Sporting. Domingos traça os seus perfis

É muito mais aquilo que os separa do que aquilo que os une. Um é um avançado móvel, jovem e de nacionalidade portuguesa; o outro é um homem de área, mais experiente e de origem holandesa. Mas André Silva e Bas Dost, goleadores de FC Porto e Sporting, são ambos decisivos. Deles se espera "inspiração, motivação e confiança" para resolver o clássico de sábado entre dragões e leões, da 20.ª jornada da I Liga.

É Domingos Paciência, ex-jogador do FC Porto e antigo treinador do Sporting, quem elenca os atributos - "inspiração, motivação e confiança"- que ajudam um avançado a fazer a diferença, em dias como este. André Silva e Bas Dost têm-nos: são goleadores em estado de graça (o portista festejou sete vezes nos últimos cinco jogos, o sportinguista sete nas últimas cinco). E ambos assumem um papel determinante nas respetivas equipas - mesmo que em campo se comportem de forma bastante díspar.

André Silva - que já faturou por 12 vezes na I Liga (32,4% do aproveitamento dos dragões) - foi decisivo nos triunfos sobre Estoril (1-0 e 1-2), Boavista (3-1) e Marítimo (2-1): os seus golos renderam oito pontos ao FC Porto. Já Bast Dost - que é o melhor marcador do campeonato, com 16 golos (45,7% do total leonino) - foi fundamental nas vitórias diante de Estoril (4-2), Boavista (0-1), Belenenses (0-1), Feirense (2-1) e Paços de Ferreira (4-2) e nos empates com Chaves (2-2) e Marítimo (2-2): os seus golos valeram 13 pontos ao Sporting.

No entanto, as semelhanças entre ambos quase se esgotam aí - e no facto de ambos marcarem a maior parte das vezes de cabeça ou com o pé direito. As diferenças são claras: "Enquanto o Bas Dost é um jogador de área, um finalizador nato, o André Silva tem mais velocidade, é mais versátil, capaz de jogar nos corredores laterais e percorrer maiores distâncias", descreve, ao DN, Domingos Paciência.

Os dados da plataforma estatística GoalPoint confirmam-no: o português participa mais na construção ofensiva (tem mais assistências e mais toques nas proximidades da baliza adversária), enquanto o holandês é mesmo um homem de área, focado na finalização e com uma alta taxa de conversão das remates em golo (34,8% contra 16,8% do portista). André Silva aproveita apenas 52,8% das ocasiões flagrantes de que dispõe (duas em cada quatro), enquanto Bas Dost concretiza em 78,6% dos casos (três em cada quatro). "O André está mais em jogo do que o Bas Dost, procura mais a bola em espaços que não são do ponta-de-lança e também assiste os colegas porque vai aos corredores laterais", nota Domingos.

Todavia, para o antigo goleador do FC Porto, a diferença de aproveitamento entre os dois avançados deve-se mais "aos sistemas e dinâmicas de construção ofensiva" de cada uma das equipas. "O Sporting procura a linha final para fazer cruzamentos e servir o ponta-de-lança. É um estilo de jogo com mais profundidade e o Bas Dost a finalizar os cruzamentos vindos dos corredores. Já o FC Porto aposta mais no jogo interior, com mais passes até à finalização", que nem sempre é da responsabilidade de André Silva, aponta o treinador.

Os dois goleadores são mesmo tão dissemelhantes quanto fariam prever os perfis de André Silva (português, 21 anos, a cumprir a segunda época na equipa principal do FC Porto) e Bas Dost (holandês, 27 anos, a viver a primeira temporada em Sporting, após ter despontado no país-natal e brilhado na Alemanha). E os seus BI comprovam-no: o sportinguista tem um físico mais possante (1,96 metros, 86 quilos) do que o portista (1,85 m / 79 kg), mesmo que o luso também sobressaia pelo jogo de cabeça.

Bas Dost (oito golos de cabeça em 16) faz-se valer "da sua estatura e capacidade de impulsão", enquanto André Silva (quatro golos de cabeça em 12) "é mais oportunista e procura espaço para finalizar, mesmo que seja a alturas mais baixas", analisa o antigo jogador. Contudo, mesmo com armas bem diferentes - o portista já faturou por três vezes de grande penalidade, o sportinguista nenhuma -, são ambos letais. E por isso, avisa Domingos, têm ambos o perfil para "fazer a diferença" no clássico de sábado (20.30, no Dragão), como ele próprio, Islam Slimani, Mário Jardel e muitos outros goleadores conseguiram no passado.