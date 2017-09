Pub

O treinador dos bracarenses, Abel Ferreira, convocou este sábado André Horta para a deslocação ao terreno do Vitória de Setúbal, no domingo, na quinta jornada da I Liga

O médio internacional sub-21 chegou a Braga há poucos dias, emprestado pelo Benfica, e estreia-se nos eleitos do técnico, acompanhando o também reforço João Carlos Teixeira, emprestado pelo FC Porto, que já tinha sido chamado para o jogo da Taça da Liga, com o Boavista, no último domingo (vitória por 2-1).

Stojiljkovic foi emprestado esta semana aos turcos do Kayserispor e já não é mais opção para Abel Ferreira esta temporada, sendo que Marafona, Tiago Pereira, Mauro e Wilson Eduardo continuam lesionados e continuam de fora.

Sporting de Braga, sétimo classificado, com seis pontos, e Vitória de Setúbal, 12.º, com três, defrontam-se no domingo, às 16:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, jogo que será arbitrado por Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, André Moreira.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson, Sequeira.

- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, André Horta, João Carlos Teixeira.

- Avançados: Hassan, Ricardo Horta, Paulinho.