O lateral direito regressa ao Restelo, onde esteve nas épocas 2013/2014 e também 2015/2016 com um total de 50 partidas efetuadas pelo clube da cruz de Cristo

O lateral direito André Geraldes vai representar o Belenenses até final da época 2017/18, por empréstimo do Sporting, anunciaram esta terça-feira os dois clubes da I Liga portuguesa de futebol



Este empréstimo significa um regresso de André Geraldes ao Belenenses, cuja camisola vestiu em 12 jogos da época 2013/14 e durante toda a época 2015/16, na qual somou 38 jogos.

Na época passada, o jogador leonino esteve emprestado ao Vitória de Setúbal, juntamente com o escocês Ryan Gauld, mas o Sporting resgatou ambos, na reabertura de mercado de janeiro na sequência da partida entre as duas equipas para a Taça da Liga, em retaliação pelas circunstâncias que ditaram a eliminação dos leões da prova.

Os dois jogadores passaram a integrar a equipa B a partir de janeiro, e este ano fizeram a pré-época com o plantel principal, mas Jorge Jesus não conta com o lateral direito e abriu as portas ao seu regresso ao Restelo por empréstimo.