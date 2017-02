Pub

O Sporting anunciou hoje a transferência do avançado brasileiro André para o Sport Recife, tendo recebido 1,2 milhões de euros pela metade dos direitos económicos do futebolista que detinha.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sport Clube Corinthians Paulista e com o Sport Club do Recife para a transferência definitiva do jogador André Felipe para o Sport Club do Recife. A Sporting SAD alienou os 50% que detinha sobre os direitos económicos do atleta por 1,2 milhões de euros", lê-se no sítio oficial do clube lisboeta na Internet.

André, de 26 anos, chegou ao Sporting no início da presente temporada, proveniente do Corinthians, depois de ter alinhado por clubes como Santos, Dínamo Kiev, Bordéus, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama.

O avançado, que regressa ao Sport Recife, no qual alinhou em 2015, por empréstimo do Atlético Mineiro, marcou três golos com a camisola do Sporting, dois para a Taça de Portugal, frente ao Praiense (5-1), e um na I Liga, diante do Estoril-Praia (4-2), nos 15 jogos que disputou.