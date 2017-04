Pub

O jogador da seleção portuguesa de futsal André Coelho disse esta quinta-feira que espera "três jogos complicados" no torneio de apuramento para o Euro2018, na Eslovénia, em que Portugal defronta Letónia, Finlândia e Roménia em Calarasi.

A formação lusa, que tem chegada prevista à cidade romena de Calarasi para as 18:30 horas de Lisboa, disputa no sábado (14:30) o primeiro jogo, com a Letónia, seguido da Finlândia, no domingo (14:30), e fecha a fase de grupos frente à anfitriã da 'poule' no dia 11 de abril (16:30).

Em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, o atleta do Sporting de Braga destacou o favoritismo luso, cuja equipa "cada vez mais tem de lutar por grandes títulos", mas antevê "jogos muito complicados", em particular o primeiro.

"A Letónia tem uma excelente seleção, com excelentes jogadores, e no primeiro jogo talvez sintamos mais o nervosismo", considerou o fixo, 19 vezes internacional português.

A seleção portuguesa partiu esta quinta-feira de manhã de Lisboa, com escalas em Bucareste e Frankfurt depois de vários dias de treino no Pavilhão da Escola Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha que ajudaram a entrosar "dentro e fora de campo" um grupo "que já joga junto, com uma ou duas exceções, há quase um ano", destacou André Coelho.