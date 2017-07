Pub

O médio André André, do FC Porto, e defesa Coates, do Sporting, foram suspensos por um jogo, depois de terem sido expulsos em jogos particulares, anunciou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O médio dos 'dragões' viu o vermelho direto por uma entrada dura num particular frente ao Vitória de Guimarães, com o CD da FPF a pedir esclarecimentos ao FC Porto, talvez por André André ter sido utilizado na quinta-feira numa partida com o Portimonense.

Já o defesa dos 'leões' viu o vermelho direto, igualmente num particular com os vimaranenses, por derrubar um jogador que se ia a isolar.

Assim, os dois jogadores devem cumprir o castigo neste fim de semana, quando o Sporting receber a Fiorentina no Troféu Cinco Violinos e o FC Porto se apresentar aos sócios frente ao Deportivo da Corunha, ficando assim disponíveis para o início do campeonato.