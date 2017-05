Pub

Os diretores de comunicação dos dois clubes encontraram-se esta quarta-feira para uma reunião, realizada em Lisboa

Ao que o DN conseguiu apurar, o encontro entre Manuel Tavares e Francisco J. Marques, do lado dos dragões, e Nuno Saraiva, responsável pela comunicação dos leões, serviu para tratar de pormenores relativos ao importante jogo de andebol entre ambas as equipas, que vai realizar-se no próximo sábado. Mas a oportunidade terá sido aproveitada também para abordar outros assuntos de interesse comum a ambos os clubes, segundo as informações recolhidas..

Contactados pelo DN, os responsáveis pela comunicação de FC Porto e Sporting não quiseram fazer quaisquer comentários sobre a reunião..